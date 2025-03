A finales de 2023, cuando Jessica Chastain habló de Memoria, su primera participación en cine mexicano, fue contundente: “La protagonista no se va a vengar, trata de sanar y no vive con el trauma, sino que vive la vida a través de una relación sexual y se me hizo un renacimiento de todas las épocas oscuras”.

Ese día de la declaración, la ganadora del Óscar y actriz de La noche más oscura e Interestelar se encontraba en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Estaba feliz porque por fin el público mexicano vería la cinta en la que fue dirigida por Michel Franco, con quien quería trabajar tras ver Nuevo orden en Venecia.

En Memoria (en salas nacionales), interpreta a una mujer que padeció abuso sexual en su adolescencia. Encuentra a un hombre maduro (Peter Sarsgaard), quien va perdiendo sus recuerdos y con quien entabla cierta amistad. “Desde el guion era adentrarse en la profundidad del drama de esta mujer y aprende a vivir, a sentir el aire, la música que lleva por dentro y eso me emocionó”, dijo la famosa en aquella ocasión.

El largometraje fue la entrada de la actriz estadounidense al cine nacional en la que no le importó la paga, pues le interesaba contar una historia así. Todavía en la Berlinale reciente recalcó que hacer cine de ese tipo la nutre. “Es una película en la que dos personajes que están en sus 40, pues como todos, tienen vidas con bastantes complicaciones, problemas y condiciones, están muy rotos. Pero no era solo decir esta es la historia y punto, sino que en este retrato de Nueva York se sintiera densidad”, comenta Franco.

En el FICM, Jessica consideró que todos conocen a alguien que ha sido víctima de abuso sexual y ella en lo personal tiene amigas con las que ha platicado la experiencia que han podido superar. “Al entrar a esta película traía todo eso conmigo y el proceso sanador de las mujeres era algo que sentíamos”, precisó.

El mes pasado, en la Berlinale, la actriz estadounidense y el director mexicano presentaron la película Dreams, su segundo trabajo en conjunto.