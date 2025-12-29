ChatGPT sigue compitiendo contra Google

OpenAI ha vuelto a actualizar ChatGPT y esta vez lo ha hecho con un nuevo motor de imágenes que trata de recortar la distancia que lo separa del motor de Google, conocido como Nano Banana e integrado dentro de Gemini.

El nuevo motor de OpenAI, que ya está disponible en la interfaz de ChatGPT y de forma más evidente (con una nueva sección dentro del menú principal), supone un salto importante en velocidad y calidad. Genera imágenes hasta cuatro veces más rápido que su predecesor y ofrece capacidades de edición más avanzadas.

Novedades

El nuevo modelo, que se ha bautizado como GPT Image 1.5, destaca por su capacidad para seguir instrucciones con mayor precisión. Cuando un usuario solicita cambios en una imagen, por ejemplo, el sistema modifica únicamente los elementos indicados mientras mantiene intactos detalles como la iluminación, la composición o la apariencia de las personas. Esta consistencia visual representa un avance importante frente a otras herramientas de inteligencia artificial, que a menudo reinterpretan completamente una imagen al recibir peticiones de ajustes específicos.

El modelo también mejora la creación de texto dentro de las imágenes, un área que suele ser problemática para los generadores basados en inteligencia artificial. Puede producir letras legibles incluso cuando son pequeñas o están densamente agrupadas, y genera rostros con mayor detalle en fotografías que incluyen grupos grandes de personas. Aunque las imágenes se pueden crear dentro de una conversación con ChatGPT, la nueva sección incluye filtros preestablecidos y sugerencias de tendencias que facilitan la generación de contenido visual sin necesidad de escribir instrucciones detalladas. Los usuarios pueden también cargar fotos desde el ordenador o el móvil y solicitar modificaciones, desde cambios en la expresión facial hasta ajustes en la iluminación o la creación de elementos nuevos.

Rivalidad declarada

El lanzamiento de GPT Image 1.5 se produce en un momento de intensa competencia con Google, que recientemente presentó Nano Banana Pro, su generador de imágenes integrado en Gemini 3. El generador de Google ha recibido muy buenas críticas por sus capacidad de creación de texto, mezcla de múltiples imágenes y ediciones en lenguaje natural.

La rivalidad entre Google y OpenAI se ha intensificado en las últimas semanas. Sam Altman, uno de los fundadores y actual presidente de OpenAI, ha llegado a declarar un “código rojo” interno ante los avances de su rival. La medida ha servido para canalizar los recursos de ingeniería de OpenAI hacia el desarrollo de mejores versiones de los diferentes modelos de lenguaje que hacen posible ChatGPT. La semana pasada, OpenAI anunció por ejemplo GPT-5.2, que ha establecido nuevos record en múltiples evaluaciones internas y externas.

ChatGPT sigue siendo la herramienta de IA generativa más utilizada en todo el mundo, con más de 800 millones de usuarios semanales. Sin embargo, la empresa se enfrenta a una presión creciente. Gemini, por ejemplo, ha sumado 200 millones de usuarios nuevos en el último trimestre y cuenta con la ventaja de estar integrado en muchas de las herramientas más utilizadas, desde Gmail a Google Photos pasando por la suite de aplicaciones de ofimática de Google.