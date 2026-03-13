Chayanne cambia de sede

Con la intención de que la gente esté más cerca de Chayanne, organizadores del concierto del cantante en Tuxtla Gutiérrez, programado para el 14 de mayo, informaron que el evento se trasladará al Foro Chiapas.

El miércoles, ofrecieron una rueda de prensa para dar detalles de este cambio de sede. Indicaron que las personas que ya compraron sus boletos podrán ingresar con ese mismo pase y serán reubicadas de acuerdo con la zona por la que pagaron.

Reiteraron que este cambio se hace con el propósito de brindar una mejor experiencia a los asistentes, pues en el estadio Víctor Manuel Reyna, aunque se cuenta con un mayor aforo, el escenario quedaría más lejos del público.

Destacaron que el intérprete de temas como “Dejaría todo”, “Y tú te vas” y “Un siglo sin ti” vendrá al estado de Chiapas como parte de su Bailemos Otra Vez Tour 2026, y que las entradas continúan a la venta en https://boletos.showbizticket.com.mx/eventperformances.

Trayectoria

El “papá de Latinoamérica” prepara su llegada a tierras zoques prometiendo una noche mágica, llena de música y baile. Chayanne es uno de los artistas más queridos en México; sus éxitos siguen sonando en la radio y son de los más escuchados en las plataformas de streaming.

Esta gira marca su regreso triunfal a los escenarios después de la pandemia, con fechas confirmadas en México, Argentina y España, incluyendo paradas en Ciudad de México (Auditorio Nacional), en abril y mayo de 2026, así como en Tuxtla Gutiérrez, para el mes de mayo.

El show constará de una gran producción, presentando clásicos y nuevos temas, entre los que destacan “Bailando bachata”, “Te amo y punto”, “Provócame” y “Torero”, acompañado de un cuerpo de bailarines.