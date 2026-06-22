Chayanne desata furor en redes

Chayanne quiere una foto con todos sus hijos, por lo que lanzó una peculiar dinámica en redes en la que convoca a todos los que tengan un recuerdo muy especial con él.

El cantante es considerado el “padre de toda Latinoamérica” debido a un fenómeno de internet nacido de la nostalgia generacional, impulsado por el hecho de que millones de madres de la región crecieron idolatrándolo como su amor platónico.

Con más de 40 años de trayectoria como solista, el puertorriqueño continúa enloqueciendo a sus fans en redes, donde ya se hizo costumbre que lo llaman papá y lancen bromas con esa dinámica. Así que convocó a hacer fotomontajes con inteligencia artificial. “Mis hijos, se acerca el Día del Padre, así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia”, escribió.

La respuesta no tardó en llegar y el cantante ya cuenta con varias instantáneas junto a sus hijos ficticios, acompañadas de mensajes graciosos.