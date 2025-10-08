Chayanne pronto estará en CDMX

El “papá de Latinoamérica”, Chayanne, regresa a la Ciudad de México después de recorrer varias ciudades del país como parte de su reciente gira, Bailemos Otra Vez. El intérprete de “Dejaría todo” se reencontrará con sus fans capitalinos durante cuatro noches, en las que la música, la energía y el baile serán los protagonistas.

Además de los clásicos, los conciertos incluirán sorpresas y momentos emotivos que harán que la experiencia sea única. Para quienes se preparan para asistir, estos son todos los detalles que deben saber para vivir una noche inolvidable.

La cita será en el Palacio de los Deportes, el mismo escenario que el boricua ya había pisado anteriormente. Las presentaciones están programadas para los próximos 8, 9, 21 y 22 de octubre e iniciarán alrededor de las 20:30 horas. Las dos primeras fechas ya están agotadas; sin embargo aún se pueden encontrar boletos disponibles para los últimos conciertos.