Cheems conmueve al mundo

El 18 de agosto de 2023 se confirmó la muerte de Balltze, un shiba inu originario de Hong Kong y conocido en todo el mundo como Cheems. El anuncio lo hicieron sus dueños, quienes informaron que el canino no pudo superar una cirugía de toracentesis. La noticia se difundió rápidamente y conmovió a millones de personas que lo habían convertido en uno de los personajes más queridos de internet.

A dos años de su partida, los dueños de Cheems publicaron un homenaje en su cuenta oficial de Instagram. La publicación incluyó un mensaje redactado como si el propio perro hablara a sus seguidores. El texto decía: “Toc, toc, han pasado dos años desde que tomé mi larga siesta. ¿Cómo están todos últimamente? Sé que lo están haciendo muy bien, sigan así”.

El post estuvo acompañado de imágenes de un altar con fotografías.