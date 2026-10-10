Cheick Tidiane Seck estará en el Cenart

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, recibirá en concierto al pianista, compositor, arreglista y cantante maliense Cheick Tidiane Seck, una figura destacada de la world music y el jazz internacional.

A lo largo de una carrera de más de 50 años, ha construido un puente sonoro único que conecta África Occidental, Europa y las Américas, fomentando un diálogo entre la tradición mandinga y géneros como el jazz, el funk, el afrobeat y los ritmos de la diáspora africana.

Perfil

Cheick Tidiane es uno de los músicos más importantes del África contemporánea, sus arreglos son muy conocidos por los éxitos que ha tenido con Oumou Sangaré, Dee Dee Bridgewater, Salif Keita, Santana y Babani Koné, entre otros.

Su música está inserta en lo más representativo del occidente del continente africano. Sus obras combinan jazz, blues y la música mandengue, en la que ha sido reconocido como un virtuoso. En esta ocasión, Cheick estará acompañado de algunos de los mejores músicos y cantantes de su país para interpretar temas como Maaké, M’Baondi, Kaíra, Woro Cola y Tigila Yougba, entre otros.

Nacido en Ségou, iniciado en el órgano a temprana edad en Sikasso y formado en Bellas Artes en el Instituto Nacional de las Artes de Bamako, Cheick Tidiane aborda la música como un artista visual: esculpiendo volúmenes, colores armónicos, silencios y ritmos. Como miembro fundador de bandas legendarias como Rail Band de Bamako y Les Ambassadeurs, es un arquitecto clave de la música moderna de África Occidental.

Su virtuosismo y visión orquestal lo han convertido en director musical y colaborador cercano de gigantes de la escena musical mundial, entre ellos Hank Jones, Joe Zawinul (quien lo apodó “el Joe Zawinul africano”), Randy Weston, Oumou Sangaré, Damon Albarn y Will Calhoun.

Apodado “Black Buddha”, Cheick Tidiane Seck impregna cada actuación de un groove profundo y una dimensión espiritual universal. A través de sus obras y proyectos internacionales, sigue celebrando la riqueza de las raíces de la diáspora africana y el poder de la música como un lenguaje sin fronteras.