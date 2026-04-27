Cher pierde batalla sobre bienes

Un tribunal de Los Ángeles negó la petición de Cher para que su hijo, Elijah Blue Allman, fuera puesto bajo una tutela temporal. Durante una audiencia celebrada el viernes 24 de abril, la jueza rechazó la solicitud de la cantante para designar a un administrador que controlara el patrimonio de Allman, aunque dejó abierta la posibilidad de que vuelva a presentarla más adelante, según reporta People.

La decisión se basó en que, a juicio de la corte, no existe una urgencia suficiente que justifique la medida. Cher había argumentado que su hijo, de 49 años, enfrenta problemas de salud mental y consumo de sustancias que lo incapacitan gravemente.

Allman participó en la audiencia por videollamada desde un hospital psiquiátrico, donde permanece internado mientras intenta estabilizar su estado mental. Además, enfrenta cargos penales en New Hampshire relacionados con dos casos distintos.

Decisión

La jueza consideró que, debido a su hospitalización y situación legal, no tendría acceso inmediato a los recursos provenientes del fideicomiso de su padre, Gregg Allman. También señaló que los pagos de ese fondo se han realizado durante años, por lo que presentar la solicitud poco antes de una nueva entrega no constituye una emergencia.

Cher había sostenido que el dinero que su hijo recibe se gasta rápidamente en drogas, pero el tribunal indicó que, aunque comprende la preocupación de la familia, eso no prueba necesariamente que él carezca de capacidad legal ni justifica imponer una tutela.

La artista solicitó inicialmente esta medida en diciembre de 2023, buscando ser la única responsable de los bienes de su hijo. En esta ocasión, proponía que el fiduciario Jason Rubin asumiera ese papel.

En septiembre de 2024 la propia Cher retiró una solicitud previa, y en ese momento los abogados de Allman señalaron que ambas partes buscaban enfocarse en la recuperación personal y en reconstruir su relación familiar, proceso que, aseguraron, sigue en curso.