“Chespirito” llena de orgullo a elenco

En la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, habrá un personaje que representará a varios comediantes de la época con los que Roberto Gómez Bolaños, el creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, tuvo contacto y que será interpretado por un solo actor: Manuel Calderón.

El histrión dará vida a Víctor Palacios, uno de los personajes importantes de la producción que se espera llegue a la plataforma de Max este mismo año. “Es una amalgama de comediantes, de grandes figuras que el público irá descubriendo. Como actor es padrísimo hacer cosas de época, pero da gusto poder hacer homenaje a figuras mexicanas que construyeron los pasos sobre los que hoy avanzamos”, dice.

Calderón es conocido por el concepto de comedia de Backdoor y ha formado parte de series como Y llegaron de noche, al lado de Eugenio Derbez, así como de la película Malvada.

Chespirito: sin querer queriendo, su nueva aventura, está basado en el libro homónimo escrito por el propio Gómez Bolaños, en el que cuenta su vida. Para la serie se eligió a Pablo Cruz, para encarnar a Gómez Bolaños; Arturo Barba, es Rubén Aguirre, el profesor Jirafales; Miguel Islas como Ramón Valdés, don Ramón; Paola Montes de Oca, en el papel de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina; Andrea Noli en el de Angelines Fernández, doña Clotilde, y Eugenio Bartilotti como Édgar Vivar, el señor Barriga.

En la lista oficial de la plataforma no aparece el personaje de Florinda Meza, quien interpretó a doña Florinda, aunque en el teaser aparece Bárbara López con las mismas características de ella, pero bajo el nombre de Margarita Ruiz. “Soy una persona muy familiar y de niño veía con mi abuelo materno todas las películas del cine de oro y a ‘Chespirito’, una cosa que él defendía y le admiraba era su capacidad de hacer reír sin vulgaridades, sin groserías. Eventualmente si me ponen un programa de ‘Chespirito’ me sé los diálogos (risas). Lo admiro mucho y ahora estar ahí es un orgullo”, expresa Calderón.

Chespirito: sin querer queriendo contó con la supervisión de Roberto Gómez Fernández, hijo del protagonista de El Chanfle.