Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito” lo decía: Florinda Meza fue no solo su colaboradora y compañera, sino su musa, lo que ahora la gente llamaría su crush. “La perseguí cinco años antes de ser su pareja”, confesó en varias ocasiones.

El ícono de la comedia mexicana falleció hace 10 años, el día 28 de este mes. Por eso, su viuda valora el regreso de El Chavo del 8 a la televisión hace tres semanas, para que su legado sea visto y valorado.

¿Cómo siente de ver de nuevo el trabajo de Roberto en televisión?

Es una emoción grande, Roberto estaría muy feliz por ver este regreso de los programas y la maravillosa reacción del público, de los buenos que lo han seguido siempre y los que gracias a estas retransmisiones lo seguirán. También es una alegría personal, porque ese es mi trabajo de muchos años.

¿Hubo un acercamiento de Televisa con usted?

Sí, nos reunimos. Ellos son los dueños del audiovisual, para que la serie regresara era necesario explicarles cómo la gente de Latinoamérica estaba deseosa de volver a vivir esta magia; hablé por todos los seguidores de la serie. Hablé por Roberto y desde luego, hablé por mí, por mis derechos literarios, porque eso también es mi trabajo de muchos años como escritora.

¿Cuáles fueron las condiciones para que El Chavo… estuviera en Vix y en TV abierta?

Esos detalles no me corresponde a mí revelarlos. Creo que serán conocidos por todos, pues al iniciar las retransmisiones en México y las con las televisoras de Latinoamérica, seguramente se están cumpliendo algunas condiciones.

¿El resto de los personajes también regresará al aire o por plataformas digitales?

Esa es la siguiente etapa y yo espero que así sea, no solo por el legado de mi marido, sino por el propio bien de Televisa, que tiene en esos programas un activo muy valioso y un gran negocio que no requiere inversión y que está parado, pues mientras lo dejen guardado, no les está produciendo nada.

Por otro lado, como todos los genios, Roberto se fue perfeccionando con los años y él siempre decía que se sentía muy satisfecho de su última etapa como escritor de comedia y también como actor. Sé que llegaremos a un buen arreglo para que la gente pueda disfrutar de la magia de “Chespirito” completa, sin límites.

¿En algún momento el señor le mencionó que deseaba que sucediera con su legado?

Era un tema recurrente entre nosotros, pues además de ser pareja, éramos colaboradores y escritores. Yo aprendí de él y conozco perfectamente lo que pensaba de cada personaje y cómo debía ser tratado y respetado en el futuro. Por eso me asignó en su testamento la labor de cuidar su legado y de ser su representante en el caso de que hubiera que defenderlo.

Ese caso llegó, por eso intervine. Parece que ahora todos los involucrados estamos de nuevo en el camino que a Roberto le hubiera gustado. Estaré muy pendiente.

¿Es propietaria de la obra?

Como su viuda tengo un porcentaje de regalías. Como escritora y colaboradora en los libretos, tengo mis propios derechos de autor, que no tienen nada que ver con la herencia de Roberto Gómez Bolaños. Son mis derechos por los libretos que escribí.

¿Quién se hace cargo de la imagen de todo “Chespirito”?

Eso está en manos de Roberto Gómez Fernández, aunque debe rendir cuentas a los demás herederos, entre los que estoy yo.

Usted ha dicho que hay buena relación con él...

Estamos en una comunicación y con un mismo objetivo que es cuidar y potenciar el legado de Roberto. Nos une una relación de muchos años, hay aprecio y respeto mutuos. Los dos luchamos a nuestra manera porque la serie regresara y lo conseguimos, espero que ahora caminemos juntos.

¿HBO Max le pidió autorización para usar su imagen en Sin querer queriendo?

No puedo comentar nada.

¿Qué la movió a autorizar la serie o no autorizarla?

Nunca ha sido un tema de “autorización”. Yo solo quiero que se honre la imagen y la vida de Roberto, apegándose a lo que él realmente era y sentía. Él merece que se le recuerde con respeto y cariño, por todo lo que su obra significa para tantos espectadores. Yo soy parte de esa vida, compartimos muchas cosas, trabajamos juntos, escribimos juntos, creamos juntos, estuvo feliz conmigo por 40 años. Lo cuidé con devoción hasta su último aliento y literalmente, murió en mis brazos. Esos hechos hablan por sí solos.