Chiapaneca condecorada en Guatemala

La escritora chiapaneca Tania Ramos recibirá este 17 de julio en el Fórum Majadas el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, por su poemario Qué habitará en densa oscuridad.

A propósito del reconocimiento, la también antropóloga charló con Cuarto Poder sobre el proceso creativo del mencionado libro y lo que significa para ella esta distinción. “Me siento muy feliz, muy contenta; sé que es un premio muy importante que me hace sentir una gran felicidad y responsabilidad porque este premio es un compromiso. Es un aliciente de confirmación de que el esfuerzo cotidiano rinde frutos”, detalló.

La creadora aseguró que sobre sus hombros recae una responsabilidad al obtener un galardón que es importante tanto en la región como en toda Latinoamérica. Añadió que el reconocimiento visibiliza el trabajo de los escritores de Centroamérica. “Entonces el compromiso no solamente es con la labor como poeta, sino también con la propia región que habitamos, y es justo ahí donde me siento más comprometida con mi labor, justo por mis raíces, mi identidad y por la forma en la que ido haciendo mi brecha en esta misma región”, expresó.

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Acerca de la obra poética Qué habitará en densa oscuridad, la autora expone que desde hace unos años los temas que retoma poéticamente también son abordados de manera académica. En ese sentido, explica que su libro anterior, con el que obtuvo el Premio Ediciones Digitales Punto de Partida de la UNAM, tenía que ver con los temas que en ese entonces estaba abordando dentro de sus estudios.

“Aquí, en ‘Qué habitará en densa oscuridad’, sucede un poco lo mismo porque tiene mucho de lo que pude leer y de lo que pude acercarme durante mi posgrado en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Autónoma de México, donde retomé mucho sobre el trabajo de antropólogos como Pedro Pitarch, Galinier y de mis propias lecturas y relecturas sobre ‘Popol Vuh’ y ‘El libro de los libros de Chilam Balam’”.

“La verdad es que yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio a este trabajo precisamente porque traté de acercarme lo más posible en términos técnicos y en términos simbólicos a las a las raíces de los pueblos originarios donde he trabajado como antropóloga”, comentó.

De igual forma, refiere que el eje central que guía todo el poemario son las nociones sobre la enfermedad y sobre la oscuridad en los pueblos mesoamericanos originarios. Cabe resaltar que la ceremonia de premiación será este 17 de julio en la Sala Miguel Ángel Asturias del Fórum Majadas, en Ciudad de Guatemala, en el marco de la Feria Internacional del Libro.