Chiapanecas embellecen la fiesta

El Día de las Chiapanecas cada año congrega a más personas en Chiapa de Corzo. Cientos de mujeres portan con orgullo una de las indumentarias con mayor simbolismo de la cultura chiapaneca. Esta actividad poco a poco comienza posicionarse como una de las más importantes y representativas de la Fiesta Grande, que se celebra durante el mes de enero.

Este año, convocadas por la esposa del gobernador del estado de Chiapas, Sofía Espinoza, desde temprana hora del miércoles muchas llegaron a Chiapa de Corzo para formar parte del desfile que recorrió distintas calles de la colonial ciudad.

Actividades

En su mensaje, Sofía Espinoza destacó que la festividad conocida como el Día de las Chiapanecas tiene la intención de venerar al Señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián Mártir.

Señaló que la invitación estuvo dirigida a todas las mujeres para vestir con orgullo el traje típico de las chiapanecas. Las actividades comenzaron con el Santo Rosario, el cual se llevó cabo al mediodía del 14 de enero.

Después, las chiapanecas cantaron alabanzas y partieron con rumbo a la Plaza Ángel Albino Corzo, pasando por el arco hasta llegar a la iglesia grande, donde bailaron en honor de San Sebastián Mártir. Posteriormente, regresaron a la Pila de Chiapa de Corzo y de ahí retornaron hasta la Casa de las Chiapanecas.

Durante el evento recordaron que esa fecha simboliza la celebración de la mujer chiapaneca y su importancia dentro de la Fiesta Grande. Asimismo, reiteraron el llamado a usar la indumentaria con respeto, haciendo hincapié en que este no es un solo un traje de gala que se porta con mucho orgullo.