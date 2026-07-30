Chiapanecos participan en festival

La música de cámara es una de las expresiones artísticas que mejor representa el diálogo, la escucha y el trabajo colectivo. Bajo esta premisa, docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) participan en el Festival Internacional de Música de Cámara Festivando 2026, que se lleva a cabo del 25 de julio al 2 de agosto en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Festivando es un encuentro académico y artístico que reúne a jóvenes músicos de distintos países para fortalecer su formación integral mediante clases de música de cámara, trabajo orquestal y el acompañamiento de profesores y artistas con trayectoria internacional.

Además del perfeccionamiento técnico, el festival promueve valores como la escucha, la colaboración, la autonomía artística y la confianza, entendiendo la música como una experiencia colectiva y transformadora.

Invitados

La edición 2026 cuenta con la participación de docentes de la Facultad de Música de la Unicach: Daniela Pérez Barreto y Pamela Tovar, en violín; Areli Pérez de la Cruz, en piano, y Felipe Cruz, en viola. Asimismo, representan a la universidad las estudiantes Dámaris Romero, de violín; Liz Macías Peña, de piano, y Juan José Mendoza, de viola, quienes fortalecen su formación artística mediante clases especializadas, ensambles camerísticos y actividades de intercambio con músicos de diversos contextos culturales.

La presencia de la Unicach también se hace patente a través de sus egresados Antonio Aviña Díaz e Ivonne Pinedo Nava, ambos violonchelistas, cuya participación refleja la continuidad de una formación profesional que trasciende las aulas y encuentra espacios de proyección internacional.