Chiapas estará en la Muestra Nacional

Gerardo Daniel Espinosa Díaz, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Artes Escénicas: Teatro, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), participa en la 45ª edición de la Muestra Nacional de Teatro, que se lleva a cabo del 6 al 15 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, bajo la organización del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

El chiapaneco, fue seleccionado para integrarse al programa Jóvenes a la Muestra, que convoca a un representante por cada estado del país. “Los beneficios considero que son muchos, porque voy a conocer más gente y hacer conexiones. También estaré viendo lo que hacen otros estados, otras compañías, y eso me dará nuevas ideas que puedo aplicar aquí en Chiapas”, comentó Gerardo Daniel.

Durante nueve días, los participantes asisten a talleres, conferencias y presentaciones teatrales con el propósito de fortalecer su formación académica y artística, además de elaborar una bitácora de experiencias y desarrollar a su regreso un proyecto de retribución social vinculado a la muestra.

Como parte de su experiencia y formación en la Unicach, el estudiante destaca que forma parte del grupo Al Chile Teatro, surgido de los proyectos universitarios. Con esta agrupación, ha presentado la obra Tribu en escenarios como La Puerta Abierta en Tuxtla Gutiérrez, y en el Congreso de Teatro de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Para el actor y catedrático Pablos Becerra, docente de la Licenciatura en Artes Escénicas: Teatro, esta experiencia representa una oportunidad invaluable en la formación de los estudiantes. “La Muestra Nacional de Teatro es el evento más importante del país; permite a los jóvenes ver qué se está haciendo en distintas regiones, conocer otras realidades y nutrirse como artistas en formación. Es fundamental que vivan esta diversidad de miradas, géneros y estilos, para fortalecer su práctica y su pensamiento teatral”, señaló.