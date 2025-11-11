En San Cristóbal de Las Casas, comenzó El Mequé: La fiesta de todos, con el Chiapas fashion night. Este desfile representó una perfecta unión entre el estilo moderno y la herencia cultural de la región, bajo una propuesta denominada Vanguardia Ancestral. La velada rindió homenaje a creadores y creadoras que, mediante su ingenio, destreza y conocimientos transmitidos por generaciones, produjeron obras únicas que encarnan la identidad y el espíritu de nuestro estado. Reflejando así nuestras raíces y el orgullo de ser chiapaneco