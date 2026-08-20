Chiapas, invitado a la FIL Minería

Con la finalidad de llevar a la capital del país y al mundo la multiculturalidad del estado, la Secretaría de Educación informó que Chiapas será el invitado especial de la 48º edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

El encuentro editorial, que se celebra en la Ciudad de México, se llevará a cabo del 26 de febrero al 7 de marzo del 2027 y será una ventana para compartir los libros, las lenguas, las tradiciones, la música y el talento de las creadoras y creadores de la entidad.

Indicaron que este es un logro que representa el resultado del trabajo y la visión del gobierno humanista que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha puesto la educación, la cultura y la lectura como pilares de la transformación.

Objetivo

Dieron a conocer que la finalidad es acercar al público un amplio abanico de expresiones artísticas, tradiciones, música y literatura, que sea el reflejo de las múltiples lenguas y voces que conforman la identidad chiapaneca.

Asimismo, expresaron que como parte de la actividades se presentará una propuesta literaria respaldada por diversos sellos de la región, con el propósito de visibilizar el trabajo de autoras, autores y proyectos editoriales locales. “La participación de Chiapas destacará por su naturaleza multicultural y multilingüística, mediante un programa que acercará las voces que conforman la identidad chiapaneca”, explicó la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas a través de un boletín.

Fiesta literaria

El encuentro editorial conocido como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería es organizado por la Universidad Autónoma de México, a través de su Facultad de Ingeniería, y tendrá como sede el Palacio de Minería del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante diez días, el evento convocará a lectores, autores, editoriales y visitantes de todas las edades, quienes podrán disfrutar presentaciones libros, conferencias, charlas, talleres y muestras de música y lenguas indígenas.