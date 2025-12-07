Chiapas presente en la FIL Guadalajara

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) informó que, del 29 de noviembre al 7 de diciembre, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) le abrió sus puertas como uno de los escenarios más importantes de habla hispana en materia editorial y difusión de la lectura.

Bajo ese panorama, la institución gubernamental aprovechó para difundir varios libros de escritores locales que fueron publicados mediante su convocatoria Najsakopajk.

“Con orgullo, el Consejo participó en el Pabellón Chiapas, junto a la Unach, la Unicach y la Secretaría de Educación de Chiapas, difundiendo las obras de escritoras y escritores chiapanecos que enriquecen nuestra identidad cultural”, indicaron.

Apertura

El coneculta, dirigido por Angélica Altuzar Constantino, precisó que el pabellón fue inaugurado el 29 de noviembre a las 18:00 horas con presentaciones que rindieron homenaje a Rosario Castellanos, como parte de la conmemoración del centenario de su nacimiento, además de múltiples actividades que dieron voz a la narrativa, la poesía y el pensamiento chiapaneco.

Agregaron que entre la programación destacaron las presentaciones de Espejo de los días, de Mario Escobar Gálvez; Detrás del silencio está el mar, de Rosa Vázquez Jiménez, y el “Conversatorio sobre narrativa desde los pueblos originarios”, con Cristina Patishtán. Además de obras de los escritores Marco Antonio Orozco Zuarth, Marcelino Champo, Ary Uriel, Elsa D. Solórzano, José Natarén, Édgar Núñez y Marisa Trejo Sirvent.

Asimismo, presentaron clásicos como Balún Canán, de Rosario Castellanos, y la Antología literaria Soconusco 33. Expusieron que la presencia de Chiapas a través del Coneculta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara reafirma su compromiso con la literatura, la memoria y la pluriculturalidad que nos define.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es la reunión editorial más importante de Iberoamérica y un gran festival cultural, que sirve como punto de encuentro entre profesionales del libro y el público en general para promover la lectura, el intercambio cultural y el debate académico, presentando novedades editoriales, autores de todo el mundo y diversas expresiones artísticas.

Desde hace varios años, la Unach, la Unicach, el Coneculta entre otras dependencias de la entidad, aprovechan este importante evento para difundir la riqueza literaria de Chiapas.