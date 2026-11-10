Chiapas presente en Voces Vivas

Chiapas estuvo presente en la “Fiesta de las Culturas Comunitarias 2026. Voces Vivas, Salvando el Fuego”, con la presentación del Ensamble Binacional Maya-Chuj, dirigido por Arturo Tapia.

La comitiva llegó hasta el Zócalo de la Ciudad de México, sitio en el que se llevó a cabo este encuentro organizado por la Secretaría de Cultura. Su participación tuvo lugar el pasado sábado a las 17:00 horas.

Un gran escenario

En ese sentido señalaron que para el Ensamble Binacional Maya Chuj, la citada participación “representa una oportunidad para llevar la herencia cultural del pueblo Maya Chuj a nuevos escenarios, fortaleciendo el orgullo de nuestras raíces y el compromiso de las nuevas generaciones con la preservación del patrimonio cultural”.

Destacaron que a través de la música tradicional, la danza y el teatro, las voces de los pueblos originarios se unieron para compartir sus historias, saberes y tradiciones, celebrando la riqueza cultural que les da identidad.

Precisaron que en este encuentro participaron cerca de mil niñas, niños y jóvenes de 28 entidades del país que llevaron al Zócalo de la Ciudad de México las lenguas, la música y las historias de sus comunidades en el encuentro “Voces vivas, salvando al fuego”, una gran creación escénica colectiva que celebró la diversidad cultural y lingüística de México con la participación de intérpretes en 17 lenguas indígenas.

Agregaron que la Fiesta de Culturas Comunitarias reunió a integrantes de las Casas de Canto Cuicallis, impulsadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), los Semilleros Creativos de música, danza y teatro, y de los coros infantiles michoacanos formados con la Secretaría de Educación Pública (SEP), como parte del Plan Michoacán.

La experiencia formó parte de la estrategia de formación artística comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, que impulsa espacios de creación, aprendizaje y convivencia para las infancias, con el propósito de ampliar su participación cultural y fortalecer los vínculos entre comunidades.