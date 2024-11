Andressa Urach y Juju Ferrari, exparticipantes de Miss Bumbum, viven entre el amor y el odio. En enero de este año, las brasileñas aceptaron que tenían un romance, pero al parecer las cosas no terminaron nada bien, pues, desde entonces, se la han pasado de la greña.

El pasado mes de octubre, en la fiesta de cumpleaños de Urach, se reencontraron, y aunque habían reaccionado con entusiasmo, ya en la madrugada Juju atacó a Andressa tirándole una bebida en la cara. La escena se repitió la madrugada de este martes 26 de noviembre, cuando ambas coincidieron en la inauguración de un casino en Sao Paulo.

Urach, quien estaba dando un discurso, se habría molestado por un comentario de Juju y terminó arrojándole una copa en la cara, la rubia debió ir al hospital, donde tuvieron que darle cuatro puntadas en la mejilla.

Juju se pronunció en sus redes sobre lo ocurrido. “De repente, ella empezó a predicar allí, hablando de Dios. Le pedí que me diera la bebida que tenía en la mano. No sé qué pensó, pero me puso la bebida en la cara”, explicó.

“No era para llegar a este nivel. Soy una persona que no paga por meterse en una pelea, pero cuando lo hago, aguanto las consecuencias… Fue un error de ambas que esto pasara y espero que ella esté bien, de corazón, no le deseo daño a nadie”, indicó.