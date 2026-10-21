Chicas tristes de Fernanda Tovar

No solo el agua tiene el poder de purificarnos; a veces la amistad es la única corriente capaz de salvarnos cuando la vida se rompe. Chicas tristes, ópera prima de Fernanda Tovar, llega al Festival Internacional de Cine de Morelia, como una de esas películas que se sienten íntimas, necesarias y profundamente humanas. Es una historia que mira de frente la fragilidad emocional, los vínculos que nos sostienen y las heridas que transforman nuestra manera de ver el mundo. Tovar construye una historia donde la amistad no es un accesorio narrativo, sino un territorio espiritual que acompaña confronta y, en ocasiones, rescata.

¿De qué trata?

La Maestra y Paula son las mejores nadadoras de su equipo y mejores amigas, hasta que un incidente en una fiesta lo cambia todo. La Maestra, intensa e imparable, nota que algo en su mejor amiga ha cambiado: ahora está triste. Cuando la verdad sale a la luz, ambas enfrentan una decisión imposible: Paula quiere guardar silencio, La Maestra quiere justicia. Su amistad, antes invencible, se pone a prueba como nunca.

Su directora

Fernanda Tovar presenta un debut sólido, sensible y profundamente intuitivo. Chicas tristes no solo tuvo su estreno mundial en la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín, sino que ahí ganó el Oso de Cristal a mejor película y el Gran Prix del Jurado Internacional de Berlinale Generation, un reconocimiento que pocas óperas primas mexicanas han alcanzado.

El filme también fue premiado en Impulso Morelia 11, donde obtuvo el Premio José María Riba, además de los reconocimientos de Latam Cinema y Caffeine Post, consolidando a Tovar como una de las voces jóvenes más prometedoras del cine nacional.

Su mirada se aleja del melodrama y apuesta por una narrativa que respira, que escucha, que acompaña. Tovar retrata los vínculos femeninos desde la autenticidad, sin estereotipos ni artificios, y permite que su elenco Tatsumi Milori, Rocío Guzmán, Darana Álvarez, Mónica del Carmen y Tomás García Agraz brille con una naturalidad que sostiene toda la película. Su dirección se siente cercana, casi confesional, como si cada escena fuera un secreto compartido entre amigas.

Una voz honesta

Chicas tristes funciona como un espejo emocional: uno que no busca respuestas, sino acompañar preguntas. La película destaca por su atmósfera luminosa y dolorosa al mismo tiempo, como esos días en los que uno no sabe si está sanando o rompiéndose un poco más. Uno de sus mayores aciertos es que no dramatiza el dolor, sino que muestra cómo algunas personas lo viven ocultándolo, mientras otras reaccionan para protegerte y algunas más prefieren desviar la mirada.

El elenco sostiene la historia con una honestidad que conmueve, recordándonos que la adolescencia, a veces, nos regala las amistades más sinceras de la vida. Hay miradas que dicen más que cualquier diálogo, silencios que revelan heridas profundas y momentos de complicidad que se sienten reales, casi documentales. Tovar filma la amistad como un territorio sagrado, donde cada gesto importa y cada palabra puede ser un puente o una fractura.

También destaca la presencia del agua dentro de la narrativa: ese elemento que puede ahogarnos sin tocarnos o purificarnos para liberar aquello que nos pesa y no permite la levedad del ser.

La cinta resuena por su ritmo contemplativo, que nos permite entrar en la intimidad de estas chicas sin prisa, sin juicios, sin artificios. Es una película que se siente cercana, como si nos invitara a sentarnos con ellas y escuchar lo que nunca habían dicho en voz alta.

Historia de amistad

Es inevitable que en esta vida nos sucedan cosas que nos cambian, historias que nos dañan y que, a veces, provienen de personas que jamás imaginaríamos capaces de hacerlo. Chicas tristes lo entiende bien: aquí la persona “mala” no responde a clichés, porque en la vida real todos hemos hecho cosas buenas y malas.

Lo cierto es que el dolor o el proceso de atravesarlo puede ser más ligero cuando existe una verdadera amistad. Cuando el camino es compartido, descubrimos que hay seres dispuestos a tomar parte de nuestro peso y hacerlo desaparecer.

Es una película humana, íntima, que abraza y acompaña. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la amistad puede ser la luz que nos devuelve al mundo.