“Chicharito” quiere ser fan del “Sol”

La gira que Luis Miguel anunció para este próximo 2027 aún no cuenta con fechas ni recintos oficiales; sin embargo, ya hay muchos apuntados para ver al cantante. Entre los fans que ya ansían contar con un lugar en el esperado regreso del llamado “Sol” se encuentran el futbolista Javier “Chicharito” Hernández, quien sorprendió al lanzar su candidatura como fan número uno del intérprete para sus conciertos.

En un video publicado en redes sociales, el exjugador de Las Chivas desglosó los puntos por los cuales se considera merecedor de la vacante. “Tengo mucha experiencia. Yo escuchaba a Luis Miguel cuando para cambiar la canción tenías que levantarte. Eso es carácter”, dice en el clip.

Demuestra sus aptitudes

Posteriormente realiza algunas “pruebas” como reconocer el rostro del astro musical, adivinar los éxitos de Micky con solo unos segundos de reproducción; incluso, afirma tener una vasta experiencia en el campo de la fanaticada, pues ya ha asistido a varias de sus presentaciones.

Entre las habilidades con las que cuenta, el atleta enlisto algunas de suma importancia como: hacer sandwiches, ser experto en cancelaciones, trabajar bajo presión y tener disponibilidad inmediata. “Chicharito” acompañó su postulación con un mensaje en el que se puede leer: “Esto es una solicitud formal. Los demás se pueden reír, pero Luis Miguel yo te amo y de verdad quiero ir a tus conciertos. Si se puede… ¡a todos!”.