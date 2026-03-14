Chichén Itzá, listo para el equinoccio

La zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, está lista para recibir a los visitantes que acudirán con motivo del equinoccio de primavera 2026, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El fenómeno astronómico comenzará el día 20, a las 8:46 horas del Centro de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; sin embargo, el juego de luces que se proyecta en el basamento denominado Kukulcán —que el año pasado congregó a 32 mil 872 personas­— podrá verse en los días cercanos a la fecha referida.

El Operativo Equinoccio de Primavera “es una acción encaminada a la salvaguarda del sitio, declarado Patrimonio Mundial, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 1988; así como a la seguridad del público, por lo que se solicita atender en todo momento las indicaciones del personal del sitio”, añadió el INAH.

Para garantizar una experiencia ordenada y respetuosa, la iniciativa se realiza en coordinación con el gobierno del estado de Yucatán, el Patronato Cultur, la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, la Fiscalía del Estado, el Instituto Nacional de Migración, la Cruz Roja, Protección Civil, la policía estatal y estudiantes de la Universidad Benito Juárez.

Días importantes

El viernes 20, Chichén Itzá abrirá a las 9:00 horas, el cierre de taquillas y accesos será a las 16:00, y el desalojo a las 17:30. Mientras que el sábado 21 y domingo 22, abrirá a las 8:00 horas, con cierre de taquillas y accesos a las 16:00, y desalojo a las 17:30.

Queda prohibido el acceso a espacios restringidos, la realización de ceremonias de cualquier tipo, así como el vuelo de drones. El ingreso con equipo profesional de fotografía o videograbación requiere autorización previa de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del instituto. El trámite de los permisos previos se pueden hacer en la página https://tramites.inah.gob.mx/INAH-01-001.html.