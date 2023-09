“Chilo” se alista para salir a asustar

Mario Gómez, en el papel de “Chilo”. Cortesía

Cada vez falta menos para que presenten nuevamente la obra Bienvenido Conde Drácula en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, por lo que el grupo de actores que forma parte de la pieza escénica se encuentra ensayando a marchas forzadas. A poco menos de una semana del reestreno de esta pieza, los actores están ultimando los detalles para que todo esté listo y puedan estrenar la obra sin complicaciones el sábado 30 de septiembre, a las 18:30 horas.

En entrevista con el actor Mario Gómez, quien participa en la citada obra con el papel de “Chilo”, uno de los hijos de “Chus Mugruso”, explicó que se encuentra muy contento de volver a ser parte de esta pieza escénica. Durante la charla con Cuarto Poder, explicó que él se sumó a este grupo actores con la obra Don Juan Tenorio Chiapaneco hace 16 años, cuando existía el grupo de teatro Calmecac, bajo la dirección de la maestra Dolores Montoya.

En ese sentido refiere que al año siguiente se integró al elenco de la obra de teatro Bienvenido Conde Drácula, comenzando así una racha que lleva más de 16 años de manera consecutiva. Durante esa trayectoria ha dado vida a personajes como “Chus Sarnoso”, “Hermenegildo” y “Chilo” con el que lleva más 10 años dándole vida. Ante ello, Mario comparte cuál ha sido su aprendizaje al estar con este grupo de teatro. “Siempre me he manejo en el mundo de la comedia porque me gusta; a diferencia de lo que comúnmente puede pensarse, hay que ser muy cuidadosos de no caer en lo vulgar o en lo burdo, por lo que hacer comedia tiene un alto grado complejidad” sostuvo. Añade que durante estos años ha tenido la oportunidad de ir evolucionando y de no encasillarse en un solo personaje, porque a pesar de llevar más de 15 bajo el papel de “Chilo” se ha dado la oportunidad de explorar otras cuestiones de los montajes, los cuales tienen que ver la producción, el vestuario y la dirección escénica.

La primera vez que Mario Gómez vio el montaje creado por Dolores Montoya fue a inicios del milenio dos mil, cuando a la obra la titularon Bienvenido Conde Drácula dos RR y él estaba aún cursando la secundaria.

“Fui al teatro, compre mi boleto entré y estaba un poco hermético porque era la primera vez que estaba en un teatro, fue ahí donde veo la obra y me gustó mucho por los personajes, los colores y fue ahí donde dije ‘quiero ser parte de ese grupo’”.

Mario recuerda que fue a sus 18 años, cuando después de regresar del trabajo pasó a solicitar informes sobre los talleres de actuación que se impartían en el centro cultural Calmecac y fue atendido por la maestra quien le dijo que llegara por la noche y fue así como después de pensarlo decidió sumarse a este grupo de actores.

