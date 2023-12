China, presente en Fandangos por la Lectura

En un ambiente de fiesta, la República Popular China fue recibida como el país invitado del programa Fandangos por la Lectura de la Estrategia Nacional de Lectura que promueve el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de Beatriz Gutiérrez Muller, quien reconoció ser amante de la lectura y de la música. “La primera necesita concentración”, dijo, y aseguró no ser partidaria de combinar ambas.

“En algunos casos la gente se relaje con corridos tumbados o con reguetón, pero cada quien. En lo personal, no soy compatible. Estamos teniendo un Fandango por la Lectura submarino con el tema de la película ‘El Gran Pez’, que es una de mis favoritas; yo estoy sumergida en un viaje interior y quiero comentarles que esa es la que me remite a mi padre y me he puesto sentimental”, añadió.

El evento se realizó en el Gran Acuario, teniendo de fondo diversas especies de peces y mantarrayas, así como buceadores profesionales que mostraron un momento una gran manta para dar la bienvenida a los asistentes. Asimismo, se contó con la participación musical de Santiago Ruiz, quien interpretó melodías tradicionales chinas con flauta, así como la danza del venado, y el ballet folclórico de Mazatlán.

El gobernador Rubén Rocha Moya celebró la iniciativa del programa de lecturas que inicio en Mocorito, para que Mazatlán fuera sede de la edición de las jornadas organizadas por la Unidad de Fomento a la Lectura, con el tema “Letras sin fronteras, México-China”, luego de contar con la presencia del embajador de China en México, Zhang Rum, quien también participó con la lectura de las obra de los escritos chinos.

Rocha Moya, destacó el esfuerzo del programa, que contribuye a darle mayor importancia y vigor a la práctica de la lectura, sobre todo cuando existen indicadores del Inegi que señalan que la lectura en México va a la baja, por lo que invitó a los cientos de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 77 a que lean más, ya que en la actualidad se vive una anomalía cultural.

También participaron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; Laura Elena Carrillo Cubillas, subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Liliana Arsowska, traductora de literatura contemporánea china al español del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México; el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataraín, y el boxeador Julio César Chávez.

Para el Fandango por la Lectura en Sinaloa se imprimió el libro Letras sin fronteras, México-China, selección de Rodrigo Coronel y que consta de 19 poemas de autores de ambos países, entre los que destacan Jaime Labastida, Enrique González Martínez, Gilberto Owen, Ernestina Yepiz, Claudia Islas Coronel, Mijail Lamas, Jesús Ramon Ibarra, Ana Belem López, Elena Méndez, Rosa María Peraza, Ana Chig y Emilia Buitimea.

Además, en versiones en chino y en español, poemas de Confucio, Laozi (571), Su Shi (1037), Mao Zedong, Yan Li, Maizi, Yu Guangozhong, Wang Guozhem, Ji Pingwa y Yuan Binfa.