Chingu Amiga cubrirá el Óscar

La alfombra roja está lista, las estrellas afinan sus discursos y la industria cinematográfica contiene el aliento. La cuenta regresiva para la gran fiesta del séptimo arte ya comenzó, pero este año la conversación no solo gira en torno a las películas nominadas, sino también a una inesperada figura que formará parte de la cobertura.

La 98ª edición de los Premios Óscar se celebrará el próximo domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre, recinto que ha albergado la ceremonia durante más de dos décadas.

La transmisión arrancará a las 17:00 horas y se extenderá por alrededor de tres o cuatro horas, tiempo en el que se entregarán las estatuillas en 24 categorías.

Invitadas inesperadas

Entre las sorpresas de esta edición destaca la participación de la influencer Chingu Amiga, quien se sumará a la cobertura de TV Azteca para mostrar al público cómo se vive el ambiente desde la ceremonia.

Para la creadora de contenido, esta oportunidad representa un paso más en su carrera. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por todos. Durante una transmisión en vivo del programa Perro Chismazo, de Vaya Vaya TV, el conductor Héctor Navarro cuestionó duramente la decisión de la televisora. “No entiendo cómo se les ocurre llevar a esa mujer que no tiene ni idea de cine”, expresó, al considerar que la cobertura de un evento de esta magnitud requiere experiencia en crítica cinematográfica.

Aunado a esto, la conductora Andy García mencionó que la creadora de contenido contaba con acreditación oficial, a lo que Navarro respondió en tono burlón que esta fue conseguida por la propia televisora.

Por su parte, Gerardo Escareño considera que la empresa estaría apostando por creadores con gran número de seguidores para atraer a las nuevas generaciones. “Javier Ibarreche que me parece maravilloso, me parece que este año no lo jala Azteca. No lo ha anunciado y me parece un error. Un error garrafal. Sin embargo, como ya nos tienen acostumbrados en Azteca a tomar estas decisiones, ahora se llevan a la Chingu Amiga que nada que ver”, señaló.

Además, Escareño consideró que, existiendo múltiples críticos de cine en plataformas como Tiktok, la televisora pudo optar por perfiles especializados en análisis cinematográfico en lugar de una figura enfocada principalmente en entretenimiento y comedia.