Chiquis dedica ofrenda a Jenni

Pese a que presuntamente madre e hija terminaron su relación en medio de diferencias y distanciamientos, Chiquis Rivera encontró una manera especial de honrar la memoria de Jenni Rivera durante las celebraciones del Día de Muertos.

La cantante mandó a preparar una ofrenda dedicada a su mamá, que además estará abierta al público en Long Beach, California. A través de sus redes, compartió imágenes del homenaje y expresó el cariño con el que organizó este tributo.

Recuerdos

La empresaria invitó a los fans de Jenni a visitar el lugar y recordar a quien conquistó al público con éxitos como “La gran señora”. “Los invito con mucho cariño a que vayan a visitarla en All Souls Cemetery, en Long Beach. Gracias por el amor que siempre le brindan y por mantener viva su memoria”, externó.