Chiquis Rivera compartió un video en sus redes sociales en el que cuenta a sus seguidores que perdió el bebé que esperaba desde hacía siete semanas.

La cantante pidió disculpas a sus fans que asistieron al concierto que ofrecería ayer en Alburquerque, Nuevo México, debido a que tuvo que abandonar el recinto momentos antes de que diera inicio, pues comenzó a sentirse mal y fue trasladada de urgencia al hospital.

La cantante publicó un video en el que pidió disculpas a todos esos fans a los que les quedó mal por motivos de salud, luego de un par de días de presentar molestias. La noticia ha causado gran impacto debido a que, por las pocas semanas de gestación que tenía, la hija de Jenni Rivera aún no había hecho oficial la noticia de su anhelado embarazo.

“Estaba desde temprano, ya estaban empezando con el cabello, con el maquillaje y, durante el ‘soundcheck’, tenía dolores, como cólicos y yo tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba sangrando poquito, cuando aterricé aquí en Alburquerque, pero hablé con mi doctora me dijo que no me preocupara, que me la llevara suave, que no brincara en el escenario, pero al día siguiente tenía mucho dolor”, dijo a punto de quebrarse, por lo que se tomó unos instantes para respirar en el clip.