Luego de que doña Rosa Saavedra, madre de Jenni Rivera, salió a hacer declaraciones en contra de sus nietos, Chiquis salió a defenderse y a sus hermanos en redes sociales.

Todo ocurrió en el canal de Youtube de doña Rosa, quien en compañía de Pedro Rivera, comenzó a hablar sobre lo trabajadores que han salido sus nietos, sin embargo, señaló que de los hijos de Jenni, solamente los mayores, Chiquis, Jacqie y Michael, se esfuerzan, descartando a los más chicos, Jenicka y Jhony.

“Son muy trabajadores todos los hijos de Pedro, hasta la niña trabaja, Cassandra es muy trabajadora, se les enseñó a trabajar. Los hijos de Gustavo son muy trabajadores, las hijas de Lupe son trabajadoras, todos salieron muy trabajadores, los hijos de Jenni también salieron trabajadores, los más grandes salieron trabajadores, Chiquis salió muy trabajadora, este Jackie, todos ellos, pero pues, unos, no todos salen igual. Los dedos de las manos no son iguales”, dijo doña Rosa Saavedra.

Al respecto de las declaraciones de doña Rosa, la hija mayor de Jenni, la también cantante Chiquis, de 38 años, salió a hablar en contra de su abuela.

“El otro día alguien dijo, y no voy a decir el nombre, porque no les voy a dar la atención que quieren, pero alguien dijo que Jhonny y que Jenicka no eran trabajadores… Le voy a decir una cosa, mi mamá trabajó muchos años y muy duro, y se fregó y sudó y no estuvo con nosotros por ir a trabajar, porque era el motor de nuestra familia”, expresó. “Mi mamá siempre decía, yo estoy trabajando y estoy trabajando duro , me estoy haciendo un nombre y voy a dejar una plataforma para ustedes, mis hijos, para que aprendan y no tengan que trabajar como yo trabajé”.