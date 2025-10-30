Chris Evans se convirtió en papá

Siempre soñó con ser “papá” y Chris Evans finalmente alcanzó ese título al darle la bienvenida a su primer hijo junto a la actriz portuguesa Alba Baptista.

Según TMZ, el bebé nació en Massachusetts, estado natal del actor. Hasta la fecha, la pareja mantiene su privacidad y no ha ofrecido detalles oficiales sobre el nombre o sexo del recién nacido, aunque el portal señala que se llamaría Alma Grace.

Baptista, de 28 años, y Evans, de 44, se casaron en septiembre de 2023 en Cape Cod, Massachusetts, y luego celebraron en Portugal. Los enamorados se conocieron en Europa durante un rodaje en el que participaban en proyectos distintos y hicieron oficial su relación en enero de 2023 con un posteo en Instagram.

De acuerdo con People, amigos cercanos a la pareja aseguran que su encuentro en Europa fue “amor a primera vista”.

Rumores

Durante el verano, los rumores sobre la paternidad comenzaron a circular cuando una cuenta de fans publicó un homenaje del Día del Padre, etiquetando a los padres de Chris y Alba. Luiz Baptista, padre de Alba, comentó: “Muchas gracias, querido Chris. ¡Te toca a ti pronto!”, lo que hizo sospechar a los seguidores, quienes acertaron.

Otra pista fue que Chris vendió su mansión en Hollywood Hills por 7 millones de dólares y se mudó a una casa cerca de su familia.