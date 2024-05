Chris Hemsworth, arrepentido de ser Thor

Hemsworth se ha convertido en un pilar del Universo Marvel, pues desde su debut en 2011 conquistó a un sector de fans que no había tenido una representación real del personaje de los cómics Thor, y el cual lo llevó al estrellato.

Ahora, tras protagonizar cintas como la secuela de los Hombres de Negro sin Will Smith, mientras promociona su más reciente película, Furiosa, una precuela del ya galardonado universo de Mad Max, junto a Ana Taylor Joy y a estrenarse este mes de mayo, el actor de origen australiano se confesó sobre su papel de Thor. “Quedé atrapado en la improvisación y la locura, me convertí en una parodia de mí mismo. No mantuve el nivel”, confesó el famoso.

Tras ser dirigido por Taika Waititi en las últimas dos películas de superhéroes de Thor, ha demostrado su descontento, pues el director llevó a un personaje serio y rudo a ser un comediante, con diálogos tontos, por lo que no puede perdonarse su actuación en las dos últimas cintas, aunque espera refrendar su interpretación quizá en una quinta y última película.

Después interpretar al superhéroe, el famoso está desilusionado del destino de su personaje.