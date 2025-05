Chris Martin sufre depresión

Chris Martin, el vocalista de la banda Coldplay confesó ante sus seguidores sobre cómo se siente actualmente y cuál es la batalla que libra con todas las herramientas posibles, se trata de la depresión, así lo reveló el cantante de 48 años desde las calles de Hong Kong.

Martin, fundador y vocalista principal de la agrupación británica, la cual recibió el reconocimiento mundial en el año 2000 desde el lanzamiento de su sencillo “Yellow”, abrió su corazón y habló frente a la cámara sobre la depresión.

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza y pérdida de interés en actividades que antes resultaban placenteras.

Como parte de su gira Music of the Spheres en Seúl, Martin comenzó agradeciendo a sus fans que se entregaron durante los shows de Coldplay, y enlistó una serie de herramientas que él usa y que alguien más que como él sufra depresión, podría serle útil. “He notado que algunas personas, incluyéndome a mí, estamos luchando un poco con la depresión, así que les iba a decir algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y en general”, expresó nervioso.

Recomendó la escritura de forma libre, la cual consiste en escribir durante 12 minutos todos los pensamientos y luego estos se queman o se tiran; la meditación trascendental la calificó como maravillosa. Sumó la propiocepción, que es un movimiento corporal para ayudar a equilibrar el cerebro.

La lectura, como el libro El poder del oxígeno, y la música de Jon Hopkins, como parte de terapia psicodélica también se suman a la lista, al igual que la película Sing Sing. Antes de despedirse, Martin mostró a unas personas bailando en la calle, y se dijo agradecido y feliz de estar vivo.