Christel Klitbo sufrió bullying

Christel Klitbo ha desarrollado una sólida carrera como actriz, guionista y productora, sus inicios se remontan a cuando tenía seis años y fue una de las protagonistas entrañables de la telenovela infantil de 1989 Carrusel, donde le dio vida a Valeria Ferrer y donde no la pasó tan bien como muchos podrían imaginar.

Christel, sobrina de la también actriz Cynthia Klitbo, sufrió de bullying por parte de sus compañeros de elenco, sobre todo de las niñas, como la antagonista de la historia, Ludwika Paleta, quien dio vida a María Joaquina.

Klitbo, quien ha participado en series como Fear the walking dead y Señorita Pólvora, confesó que por desgracia no tiene recuerdos gratos de la telenovela infantil, y no porque no los haya vivido, sino porque prevalecen en sus memorias los recuerdos que evocan a lo no tan bien que la pasó entonces. Detalló, en una charla con Nacha Rock, cómo fue su experiencia en ese proyecto que tuvo 358 episodios, tiempo en el que recuerda, no fue a la escuela y se grababan de 8 a 10 horas por día, una jornada pesada para los niños.

Estigmas

Recuerda que había un estándar de belleza muy marcados en la televisión de entonces, admite que nadie se veía como ella; era la época dice, de las güeras en la pantalla chica, como Edith González, Erika Buenfil, Leticia Calderón, Laura Flores, y Cynthia Klitbo; luego, las güeras empezaron a ser las malas. Agrega que siguieron trabajando aquellas que se vieran como el estándar de belleza que en ese momento marcaba Televisa, por ejemplo, Ludwika y Flor Edwarda, quien encarnó a Carmen Carrillo.

Contó que aunque en ese momento había varios morenos en la telenovela, ninguno de ellos siguió trabajando, y a ella, conforme fue creciendo la fueron dejando de llamar, mientras que a ellas (Ludwika y Flor Edwarda) las llamaban cada vez más.

¿Qué fue lo que vivió en Carrusel?

Christel fue elegida porque sabía leer desde los cuatro años, y a los cinco leyó su casting, además de que era “una bala”. Su personaje, Valeria Ferrer, era una niña inteligente; sin embargo, la convivencia con los otros pequeños no fue de los mejor. “No era el mejor ambiente, a mí me hacían mucho ‘bullying’ porque era muy chica; me hacían de todo, de todo; lo peor es que solo tengo grabado eso, no tengo grabado nada de ‘Carrusel’, no tengo muchos recuerdos”, admitió.

Lo que vivió durante los meses de grabación no fue grato, sobre todo por parte de sus compañeras; incluso, recuerda que en una ocasión que la golpearon, sus padres le preguntaron si quería seguir formando parte de Carrusel o mejor ya no. “Pero sí tengo grabado que me jodían demasiado, me dejaban de hablar meses, me empujaban, me encerraban en los camerinos, me empujaban, de todo, de terror”, relata.

Admitió que Ludwika Paleta, quien es dos o tres años mayor que ella, era muy “canija” entonces; eso sí, era muy elogiada por todos debido a su belleza. “Había un tema de que Ludwika era ‘wow’, la güera de ojos azules, polaca…” dice.