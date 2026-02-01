Christian Chávez arma alboroto

El ex-RBD Christian Chávez fue a Brasil no solo a hacer una serie de presentaciones, también fue a armar un alboroto por su “relajada” imagen y para promover una idea que en estos momentos no parece lógica.

El cantante arrancó su gira Christian Chávez Para Siempre Tour con un lleno total en el teatro Riomar Fortaleza. Además de la música, lo que se viralizó en las redes tras ver el show fue que, a decir los fans, el intérprete “relajó demasiado el cuerpo” y se excedió con su vestimenta.

Estos mensajes sobre su “sobrepeso” fueron comparados con la ocasión en que su compañera Maite Perroni se hizo viral luego de presentarse como invitada en un evento en El Salvador, donde lucía menos delgada. “Digo, él puede hacer lo que quiera y vestirse como quiera, pero no se ve bien, ¿o sí? Bueno igual a mí qué tendría que importarme”. “Es Christian Chávez o el Cascanueces… se ha descuidado mucho”. “Se tragó a Christian Chávez”, fueron algunas reacciones a su imagen.

Frente a las críticas, verdaderos fans defendieron su derecho a expresarse a través de su imagen. Otro de los temas por el que fue criticado fue que manifestó su deseo de reunir a RBD para un desfile en el Carnaval de Brasil 2027, y cree que Maite, Christopher Uckermann y tal vez Dulce María estarían dispuestos a participar.

Al respecto, un par de seguidores destacaron que Chris “está desconectado de la realidad”. Mientras otro apuntó: “Es muy gracioso cuando intentan borrar a Anahí, como si no fuera el 99 % de RBD”.