Christian Daniel no cantará urbano

Para Christian Daniel México era una asignatura pendiente. Aunque visita por primera vez tierra azteca, el nexo que existe entre él y el país no es nuevo porque sabe que aquí tiene una base de fans desde que lanzó sus primeras baladas.

Ahora que ha explorado la música urbana en sus nuevas canciones, esas fans le han sido leales. Sin embargo, el músico que debutó hace 20 años, no ha dudado y sigue interpretando las baladas que le recuerdan a José José, a quien escuchó desde su niñez gracias a su padre, o a Sin bandera, su grupo favorito por excelencia.

A lo largo de los años le recomendaron cambiar de género y mirar para el urbano, por eso experimentó, pero dice que en realidad disfruta de escucharlo en voz de sus colegas, pues reconoce la importancia de la autenticidad al componer e interpretar.

De ahí que decidiera mantenerse fiel al género que le apasiona y solo “coquetear” con los nuevos sonidos, como ocurre en su más reciente sencillo “¿Dónde estás?”.

Buscando su estilo

“Mucha gente me dijo ‘tienes que cantar lo que está cantando Sebastián Yatra’. Y yo ‘no, es que ese no soy yo’, si yo tengo la voz que papá Dios me dio la bendición de tener, quiero cantar a donde llega mi tono ‘no me mantengas abajo porque nunca lo voy a disfrutar, voy a cantar a regañadientes. Me encanta esa música, pero no me pongas a cantar un urbano porque no me va a quedar’”, expresó.

Agradecido con México y el gran recibimiento de su música, Christian Daniel tiene un objetivo claro: cantar pronto en nuestro país para vivir lo que hasta ahora considera fantasía, pero que se ha vuelto su meta: escuchar a sus fans mexicanos corear sus canciones, pues en plataformas de streaming, la mayoría de sus escuchas son mexicanos.

“Estoy aquí para cantar esas canciones mías, que yo sé que se saben, denme la oportunidad de que México sea el lugar al que venga por mucho tiempo y, si Dios me lo permite, venir toda mi vida” solicita.

Hermanado con América

El originario de San Juan, Puerto Rico, explica que la sensibilidad es parte de su personalidad y esta se manifiesta a través de su vena artística, prueba de ello es «Guerrera».

El tema que compuso hace unos meses está dedicado a Venezuela, nación que considera amiga suya y que se encuentra en etapa de reconstrucción, tras los sismos que la cimbraron en junio.

La canción, dice emocionado, se colocó en las listas de preferencias musicales en streaming, pero también en el corazón de los venezolanos; sin embargo, asegura que no se ha beneficiado económicamente con esto. “Tengo más facilidad escribiendo cosas que me llegan; cuando algo me llega siento que lo tengo que decir, empiezo a frasear cosas y las grabo”, compartió.

Sobre lo que ha vivido recientemente Venezuela, el cantautor comenta que estuvo en las ciudades más afectadas. “Tengo muchas amistades allá, hay personas que me quieren, realmente sentí la necesidad increíble de ayudar, porque estoy viendo niños que están perdiendo a su familia. Yo soy papá, la escribí como un desahogo de lo que sentía mi corazón, es un regalo para ellos, yo no gano nada, todo lo que haga esa canción va para una fundación para ellos”, comentó.