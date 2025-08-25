Christian Nodal, ¿en bancarrota?

Christian Nodal sigue en el centro de la polémica. Según el conductor Raúl de Molina, el intérprete atraviesa una complicada situación económica que le impediría pagar los 7 mil dólares mensuales (130 mil pesos) de manutención para Inti, su hija con Cazzu.

“El Gordo” de Molina reveló que, aunque Nodal presume joyas, autos de lujo y propiedades, la realidad sería muy distinta: “No tiene tanto dinero como la gente piensa”. Además, explicó que el cantante “no está haciendo tantos conciertos como todos creen”, lo que ha afectado directamente sus ingresos.

El conductor también afirmó que cumplir con la pensión implica un “esfuerzo extraordinario” para Nodal y subrayó que “debe tener su carrera separada de la familia Aguilar, aunque estén casados”, en referencia a su actual relación con Ángela Aguilar, integrante de una de las familias más poderosas del regional mexicano.

La controversia creció luego de que Cazzu insinuara que la pensión que recibe no es suficiente, lo que desató críticas contra el sonorense.

De Molina insistió: “La gente piensa que la cosa es fácil y no lo es… esto es bastante complicado”, frase que desató un intenso debate en redes, donde unos lo acusan de “no priorizar a Inti”, mientras otros lo defienden asegurando que sus lujos podrían ser más aparentes que reales.