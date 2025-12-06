Christian Nodal enfrenta críticas

Durante un show en San Antonio, Texas, el cantante Christian Nodal incluyó un cover interpretado en inglés y español; sin embargo, la elección no fue bien recibida en redes sociales.

El famoso llamó la atención luego de que circularan videos en los que aparece cantando “Stand by me”, tema original de Ben E. King. Aunque no es la primera vez que el famoso incorpora variaciones en su repertorio, lo que generó debate esta vez fue su pronunciación del inglés.

Reacciónes

“Yo con tres clases de Duolingo”. “No se le entiende nada”. “Y vendrán cosas peores, dice la Biblia”. “Yo creo que empezó a ir a clases de ópera”. “¿Qué dijo?”. “Si no sabe inglés, ¿para qué canta en ese idioma?”, fueron algunos de los comentarios más recurrentes.

Incluso hubo quienes aseguraron que había “destruido la letra y el ritmo” del tema. El ex de Cazzu ha incluido otros covers en sus presentaciones, como “Brillas”, de Zoé, o “Devuélveme a mi chica”, de Hombres G.

Próximas fechas

Nodal tiene programados varios conciertos este diciembre como parte de su Pa’l Cora Tour en Estados Unidos. La gira continuará el 12 de diciembre en el Allstate Arena, en Rosemont, Illinois (cerca de Chicago), y el 14 de diciembre en la Sames Auto Arena, en Laredo, Texas.