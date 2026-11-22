Christian Nodal está de nuevo en el centro de la polémica, no solo porque enfrenta legalmente a su padre y busca frenar otra marca con su nombre, sino porque su madre, Cristy Nodal compartió una publicación de su exnuera y el cantante recibió un mensaje nada más y nada menos que de la hermana del fallecido Michael Jackson.

El intérprete de regional mexicano se dijo sorprendido porque la cantante La Toya Jackson compartió en su cuenta de Instagram un video en el que Nodal, siendo un niño, interpreta “Ben”, tema del llamado “Rey del Pop”.

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El video lo posteó Nodal hace unos días y lo acompañó con el mensaje: “Los recuerdos son el verdadero tesoro. ¡Lo hermoso que es soñar! Créditos a mi tío Iván por enseñarme a cantar, a soñar con ser artista y grabar esta joyita”.

La Toya Jackson compartió el video y confesó que le encantaba. “¡Qué adorable! Mira al pequeño Christian Nodal cantando ‘Ben’. ¡Qué dulce! ¡Me encanta”, se lee.

Su halago ya fue respondido por el cantante de 27 años, quien se dijo feliz porque el video haya llegado hasta ella, le mandó saludos, amor y respeto: “Qué honor saber que este video llegó a ti. Te mando a ti y a tu familia mucho amor y respeto eterno”.

Incluso Ángela Aguilar, la esposa de Nodal, reaccionó con varios emoticones de corazón.