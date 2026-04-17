Christian Nodal se queda sin derechos

Un documento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confirma que Jaime González, padre y creador artístico de Christian Nodal, renovó la titularidad de ambos registros los primeros días de abril, después de solicitarlos en octubre del año pasado.

El registro, originalmente otorgado cuando Nodal era menor de edad, queda nuevamente bajo control de Jaime González, lo que deja al artista sin poder legal sobre el uso comercial de su nombre y marca.

El distanciamiento familiar se hace evidente: Christian Nodal deja de seguir en Instagram a sus padres, Silvia Cristina Nodal Jiménez y Jaime González, así como a su hermana Amely. En sentido inverso, su madre y la empresa de su padre tampoco siguen al cantante.

Estas señales digitales refuerzan la versión de un conflicto interno, que se intensifica tras la maniobra legal de su padre. El contrato de representación entre Christian Nodal y Jaime González sigue vigente hasta 2035.