Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal reapareció junto a su esposa Ángela Aguilar después de haberse publicado la entrevista que le dio a Adela Micha, donde reveló por primera vez detalles sobre su separación con Cazzu.

Las miradas están de nueva cuenta puestas en el matrimonio de Christian y Ángela, y ayer el cantante de 26 años se dejó ver con su esposa, quien junto con su hermano Leonardo, y su padre Pepe Aguilar, ofrecieron un concierto en el escenario del Hollywood Bowl, uno de los más reputados de Los Ángeles.

Hace casi 20 años Pepe ofreció un show en este recinto, y ahora lo hizo con éxito junto a sus dos hijos cantantes, quienes fueron acompañados con orquesta y un escenario majestuoso donde sonó la música mexicana.

Ángela vistió un majestuoso vestido verde con flores y unas trenzas extralargas que combinaron con su look mexicano. En el show mencionó a su marido cuando cantó el bolero “Contigo a la distancia”, y expresó que dicha canción le recordaba mucho a su esposo, quien se encontraba entre el público disfrutando del show.

En redes sociales, grupos de fans de ambos cantantes compartieron un par de videos fuera del escenario donde Nodal convive con la familia Aguilar, pues al ambiente festivo también se sumó el cumpleaños de Leonardo Aguilar.