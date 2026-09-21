Christian Ramos con un nuevo reto actoral

Cuando Christian Ramos comenzó a actuar, tuvo dificultades por su pasado de atleta en disciplinas acuáticas que, en su mayoría y por naturaleza, son individuales.

Acostumbrado a retarse a sí mismo y buscar lo mejor para su carrera, tardó en entender que estar en una telenovela o serie (como Lo imperdonable y El hotel de los secretos, sus primeras apariciones), era trabajo de equipo. “Me costó muchísimo, para mí el tema de competencia era individual y veía moros con tranchete y pensaba que todos estaba compitiendo entender que, si la otra persona brilla, yo también, y no solo con otros actores, sino con quien hace servicios, maquillaje, peinados”, confiesa Ramos.

Disciplina

Su historia deportiva comenzó en la natación desde que tenía tres años y en la cual era tan eficiente que lo llevó tiempo después a ser seleccionado nacional, multimedallista en Olimpiadas Nacionales y recordista nacional en 200 metros mariposa. Durante su adolescencia se consolidó como triatleta, participando en Copas del Mundo y alcanzando el tercer lugar Panamericano Sub-23.

Christian, que actualmente contabiliza cerca de una treintena de proyectos para cine y televisión, entre ellos Monteverde, Mi verdad oculta y La arriera, se encuentra ahora promoviendo el estreno de la telenovela Sabor a ti que llegará a la pantalla este lunes por El Canal de las Estrellas.

Cree que el deporte le dio la disciplina necesaria para incursionar en los foros y sets. “Creo me ha ayudado en el manejo del estrés y tratar de encontrar caminos distintos para resolver; vas leyendo a los demás y estás obligado a estar muy en el presente”, comenta.

Desde este lunes, en el Canal de las Estrellas, a Christian se le verá como un joven tartamudo en la telenovela Sabor a ti, la nueva producción de Lucero Suárez. Al actor le toca interpretar a “Moncho”, alguien que queda huérfano de padres desde los ocho años, por lo que nace sin figuras materna y paterna. “Y es un poco bruto para el amor y es introvertido. Su tartamudez viene desde lugares específicos de mucho estrés. Está enamorado de la doctora del pueblo (Ana Karen Parra y pues pasan cosas chistosas”, adelanta.

Subraya que desde un inicio se aseguró que la tartamudez se tocara con respeto para no caer en la burla. Y tomó como una de sus referencias a un amigo de infancia que pasaba por eso en un nivel bajo. “Hay gente que solo lo es en la primera sílaba o en consonantes fuertes, yo mismo a veces me trabo al hablar porque mi mente va más rápido de lo que digo”, expresa.

Sabor a ti tiene en su elenco a Eva Cedeño, Mario Morán, César Évora, Erika Buenfil y Eduardo Santamarina.