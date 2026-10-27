Christian Ramos en filme LGBT

Christian Ramos, quien dio vida a “El Cholo” en la telenovela Vuelve a mí y que fue parte de la controvertida serie El juego de las llaves, ahora se mete a una película LGBT en donde se relaciona con otro hombre lleno de excesos.

La cinta que ahora se encuentra en etapa de festivales se llama La divina tragedia y es la nueva apuesta de Sergio Tovar Velarde. “Es una película bonita de temática homosexual. Hago a un chavo de Nayarit que va llegando a la capital y está esperando a su novio porque van a vivir aquí y conoce al protagonista del que se enamora, pero este ha llevado una vida de excesos, de promiscuidad, adicciones y lo va llevando a ese camino”, adelanta Ramos.

Diversidad

El cine con temática LBGT es algo que en México ha ido creciendo en los últimos 20 años. Antes, solo unos cuantos como Jaime Humberto Hermosillo se enfocaban la comunidad, pero en este siglo han ido surgiendo exponentes como el realizador Julián Hernández, con quien trabajó en Rencor tatuado, sobre una heroína.

La divina tragedia, que estrenó en el pasado festival MIX, es protagonizada por Pablo Gómez, contando con la actuación de Helena Puig, Eduardo España y Artús Chávez. “Creo es un cine necesario, me parece que debe ser responsabilidad de todos, nada es blanco y negro, sino que hay muchos matices y se ha ido abriendo, se ha ido haciendo camino”, estima Ramos.

La cinta es su sexta aventura fílmica, luego de las comedias Operación Feliz Navidad y Sin hijos, con Diana Bovio y Regina Blandón.

Personaje

El actor también está por aparecer en la telenovela de Televisa Sabor a ti, donde interpretará a un tartamudo enamorado. La historia es la nueva producción de Lucero Suárez, llevando en su elenco a Eva Cedeño, Mario Morán, César Évora, Erika Buenfil y Eduardo Santamarina.

A Christian le toca interpretar a Moncho, un hombre huérfano desde los ocho años. “Y es un poco introvertido y bruto para el amor. Su tartamudez viene desde lugares específicos de mucho estrés. Está enamorado de la doctora del pueblo (Ana Karen Parra); pasan cosas chistosas”, detalla.

Ramos subraya que desde un inicio se aseguró que la tartamudez se tocara con respeto para no caer en la burla para quienes tienen este trastorno del habla. Y tomó como una de sus referencias a un amigo de infancia. “Yo mismo a veces me trabo al hablar porque mi mente va más rápido de lo que digo”, expresa.