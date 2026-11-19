Sobre el retiro del cuadro Congreso de los pueblos por la paz, de Frida Kahlo, el cual entraría en la Subasta Nocturna del Siglo XX, la casa de subastas Christie’s de Nueva York informó que hará una investigación exhaustiva antes de proseguir con la venta y que espera retomar la subasta más adelante.

“En colaboración con el vendedor, hemos decidido retirar el lote en esta ocasión para llevar a cabo una mayor investigación. Esperamos poder vender esta obra en una fecha posterior”, fue la respuesta oficial que dio el portavoz del área de Comunicación para América de Christie’s.

La polémica se desató luego de que en la página web de la casa de subastas fuera retirado el lote 72A, correspondiente al cuadro de Kahlo y cuyo valor se estima pudo haber alcanzado de 2.5 a 3.5 millones de dólares.

Medidas

A través de una nota informativa, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) dio a conocer que solicitó a Christie’s el aplazamiento de la subasta y le pidió dar información completa sobre la procedencia de la obra. “La solicitud se fundamenta en el artículo 26 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y en la declaratoria que reconoce la obra de Kahlo como de monumento artístico”, se lee en el documento. Además, el Instituto informó que, junto al Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, le está dando seguimiento al caso.

Reclamo

Recientemente, el colectivo Defendamos la Colección Gelman exigió cancelar la subasta y señaló que el Inbal ha sido omiso para proteger el patrimonio nacional. Hilda Trujillo, exdirectora de los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, escribió en su blog personal que Congreso de los pueblos por la paz “es un óleo sobre masonite, de 1952, que aparece en el listado catalogado por Rivera con el número A.F. 18. En la lista de 2011, se dice que pertenece a la colección de la galerista Mary-Anne Martin; en 1988, Helga Prignitz Poda, en el ‘Catálogo razonado’, atribuyó la propiedad a Ramis Barquet, de Nueva York. En 2020, nuevamente esta pieza fue puesta en venta en una casa de subasta. No se entiende cómo y por qué salió del Museo Frida Kahlo”.

El cuadro fue exhibido en 1953 en la Galería de Arte Contemporáneo (“Primicias para un homenaje a Frida Kahlo”) y en 1997 se expuso en Barcelona en “Pintoras latinoamericanas: Tarsila do Amaral, Frida Kahlo, Amelia Peláez”.