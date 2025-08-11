Christopher Lloyd aparece en Merlina

El pasado miércoles se estrenó en Netflix la segunda temporada de Merlina, protagonizada por Jenna Ortega y en la que el entorno de la familia Addams se vuelve más misterioso.

La serie dirigida por Tim Burton ha acaparado la atención de los fans que esperaron cerca de tres años la continuación de la historia, y esta temporada se dividirá en dos partes para mantener a todos a la expectativa.

Aunado a esto, esta entrega se encuentra llena de sorpresas, entre las cuales resaltó la participación especial del actor Christopher Lloyd, quien dio vida al tío Lucas en la cinta The Addams family de 1991.

Christopher Lloyd aparece como el excéntrico profesor Orloff, un docente legendario de la Academia Nevermore con cuerpo robótico y su cabeza conservada en una campana de cristal.

Profesor Orloff

El origen de este cameo, de acuerdo con los escritores de la serie, Alfred Gough y Miles Millar, surgió por iniciativa del mismo Christopher Lloyd, quien se contactó con ellos mediante mensajes directos en Instagram para expresar su entusiasmo por formar parte de la temporada 2.

Los creadores quedaron encantados con la idea y desarrollaron el personaje de Orloff especialmente para Lloyd. El rol de este profesor en la historia figura como un docente estricto y experimentado que merodea por Nevermore buscando estudiantes problemáticos, especialmente vigilando al hermano de Merlina.