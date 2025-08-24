Christy Turlington

Christy Nicole Turlington nació en Oakland, el 2 de enero de 1969, pero creció en Danville, California, siendo la segunda de las tres hijas de Dwain Turlington, un piloto de la aerolínea Pan Am, y una auxiliar de vuelo de origen estadounidense-salvadoreño, María Elizabeth Parker Infante.

Turlington tuvo numerosos contratos de millones de dólares con compañías como Maybelline, Chanel y Calvin Klein. Aunque es conocida como una de las modelos más exitosas en la historia, ha rechazado la etiqueta de “supermodelo”. Ella es ampliamente respetada en la industria de la moda como una de las más amistosas.

En 1988, junto con Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Elle Macpherson, Claudia Schiffer, Stephanie Seymour y Tatjana Patitz, llegó a ser conocida como una de las primeras supermodelos. Steven Meisel fotografió a Christy, Naomi y Linda con frecuencia, por lo cual se las conoció como “La Trinidad”.

Una década de éxitos

En la década de 1990, apareció en Unzipped, un documental sobre el diseñador de moda Isaac Mizrahi, y la película sobre moda Prêt-à-Porter del prestigiosos director estadounidense Robert Altman. Además, participó en Catwalk, un documental que abarca la vida en la moda en pistas de aterrizaje, del director Robert Leacock.

El documental fue filmado en 1993 y estrenado en 1996. La película siguió a Christy y a sus compañeras modelos Naomi Campbell, Yasmin LeBon, Kate Moss y Carla Bruni, que viajaban a Londres, Milán, París y Nueva York durante la Semana de la Moda de primavera. Incluyó escenas raras de lo que sucede entre bastidores en una gran muestra, incluidos accesorios, partes de compras y peleas entre las modelos. Fue rodado en blanco y negro y color, y presentaba muchos diseñadores en su trabajo como un joven John Galliano, Karl Lagerfeld y Gianni Versace cuatro años antes de su muerte.

Turlington también apareció en dos videos musicales. Su mejor amiga y compañera, la modelo Yasmin Le Bon aconsejó a su marido Simon Le Bon de Duran Duran contratar a Christy para el videoclip de “Notorious” en 1986, así como para la cubierta del álbum.

En 1990, el cantante George Michael se inspiró en Peter Lindbergh en la cubierta de la edición británica de Vogue de enero de 1990 —que incluía a Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford y Tatjana Patitz— para el video de su canción “Freedom! ‘90”. En el material aparecían las cinco modelos más top, junto con los cinco modelos masculinos más famosos del momento, haciendo playback de la canción.

Empresas

Más recientemente, se ha convertido en una empresaria de éxito con tres negocios: una línea ayurvédica de cuidado de la piel, Sundari, y dos líneas de ropa producida por Puma: Nuala, una línea de ropa para la mujer deportiva; y Mahanuala, para una mujer de yoga.

El 11 de agosto de 2006, Women’s Wear Daily informó que Turlington firmó un contrato con Maybelline plurianual, que marcó su regreso a la empresa que la hizo famosa con su campaña publicitaria “Maybe she’s born with it”.

Actualmente sigue siendo una de las criaturas más deslumbrantes del planeta. El mundo conoce su nombre gracias al estilo que desfiló en las pasarelas a finales de los 80, junto con Naomi Campbell y Linda Evangelista, como parte del trío de modelos estrella conocido como “Trinity”. Pero lo que permite que Christy perdure en el imaginario colectivo —la razón por la que el mundo todavía se preocupa por ella— son las buenas obras que ha realizado a lo largo de su increíble carrera.

No ha estado precisamente inactiva en estos años. Ha estado ocupada fundando exitosas líneas de ropa y cuidado de la piel, creando una organización benéfica y obteniendo una licenciatura, todo esto mientras cuidaba de sus hijos. Uno puede imaginarse la vida que podría haber tenido si su madre no le hubiera permitido lanzarse de cabeza al extraño mundo del modelaje adolescente.