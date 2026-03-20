Chuck Norris está hospitalizado

Chuck Norris fue hospitalizado en Hawai, de acuerdo con información difundida por TMZ. Fuentes cercanas indicaron que en las últimas 24 horas se registró una emergencia médica en la isla de Kauai, lo que derivó en su traslado a un hospital. Aunque no se han dado a conocer detalles sobre lo ocurrido, se reporta que el actor se encuentra de buen ánimo.

Al parecer, el incidente se presentó de forma repentina, ya que el pasado miércoles aún estaba entrenando en la isla. Incluso, un amigo habló con él por teléfono y aseguró que Norris se mostraba de buen humor y haciendo bromas.

El histrión, de 86 años, celebró su cumpleaños a inicios de este mes compartiendo en redes sociales un video en el que aparece ejercitándose junto a un entrenador personal.

Chuck Norris es un actor y artista marcial estadounidense que alcanzó la fama en el cine de acción de los años 70 y 80 con películas como Way of the Dragon, donde compartió escena con Bruce Lee, y la saga Missing in action, además de consolidarse en la televisión con la serie Walker, Texas Ranger.

Antes de su carrera actoral, destacó como campeón de karate y fundador de su propio estilo, el Chun Kuk Do. En su vida personal, ha estado casado en dos ocasiones. Actualmente mantiene una relación con Gena O’Kelley, con quien contrajo matrimonio en 1998.