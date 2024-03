Chumel Torres no dudó en responder ante el fallo en su contra, después de que se le notificó que perdió la demanda por uso indebido de material exclusivo de Gloria Trevi.

“No tengo que pagarle nada a nadie”, advirtió Torres en su cuenta de X. “El alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados. No soy nuevo en esto, cariños. Contraten mejores abogados para que no hagan el oso. No se metan con los ‘nerds’. Somos jodidamente inteligentes”.

Con esta declaración queda en el aire si el famoso está o no obligado a cumplir con dichas sanciones de pagar 500 mil pesos a la cantante por usar sin permiso un tema suyo en su programa.