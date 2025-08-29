Cibad, enamorado de Alicia Villarreal

Una vez finalizado su divorcio del productor Cruz Martínez, acusado de presunta violencia doméstica, la cantante Alicia Villarreal decidió abrir nuevamente las puertas al amor junto al creador de contenido Cibad Hernández, de 42 años.

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” anunció el romance el 26 de agosto a través de su cuenta de Instagram y horas más tarde, Hernández le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó sus cualidades. “La vida nos da pocas oportunidades para poder crear una bonita y respetable historia contada desde el corazón. Cuando llegue ese momento, disfrútalo al máximo”, escribió primero el también conferencista motivacional.

El famoso expresó su gratitud por vivir un amor correspondido con una mujer “bella, inteligente y maravillosa (persona)”, y añadió: “Es tiempo de escribir historias bonitas y de dar ejemplos de que sí se puede ser feliz”.

Aunque no se sabe cómo inició la relación, Villarreal comentó que ambos “se estaban conociendo y ponían todo en manos del destino”.

Para sellar su amor, la pareja mostró un tatuaje idéntico en la muñeca. También han compartido momentos especiales, como un viaje a Las Vegas para disfrutar de un concierto de los Backstreet Boys.