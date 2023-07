La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y a la Agencia Espacial Mexicana, determinando que el primero “careció de una estrategia financiera” y el segundo tiene una “limitada estructura normativa, programática y presupuestal”.

En la primera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2022, la ASF dictaminó que el CIDE no ejerció el ingreso fiscal de 12 millones 712 mil pesos, por lo que “se evidenció el reintegro extemporáneo” de esa suma a la Tesorería de la Federación, “pero no el depósito”. Además, señaló que “el CIDE careció de una estrategia financiera”, teniendo como consecuencia que 205 millones 345 mil pesos no generaran rendimientos o intereses durante el periodo de enero a noviembre de 2022.

La ASF también dictaminó que el CIDE no tiene la protocolización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad de su Estatuto General, así como no “evidenció la modificación de su acta constitutiva, por la adición de un asociado, ni se difundieron el ‘Manual de organización’ ni los lineamientos que regulan el uso y destino de los recursos autogenerados”.

Tampoco documentó 32 registros contables por 471 mil pesos que “estaban en proceso de conciliación, lo que generó la falta de información contable veraz, confiable y oportuna”. Por estas cuatro situaciones, la ASF generó cuatro Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria al CIDE.

Sobre la Agencia Espacial Mexicana, la ASF en su dictamen señaló que aunque la Agencia contó con menos presupuesto, pasó de tener 75 millones 877 mil pesos a 51 millones 500 mil pesos, “se determinó que cumplieron con la meta establecida”. Las tareas de la Agencia estuvieron orientadas “a impulsar el sector espacial, y sus facultades se direccionaron, principalmente, a la generación de información científica y tecnológica en la materia”.

Sin embargo, eso no es suficiente, pues “su limitada estructura normativa, programática y presupuestal, y la falta de vinculación que existe entre sus facultades y los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales y, en consecuencia, la consolidación y el fortalecimiento de la política espacial”. Es por esta razón que se recomienda “analizar su naturaleza jurídica como premisa para fortalecer los recursos humanos, financieros y materiales de esta institución”.

La ASF recordó que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el gobierno federal estableció el compromiso de retomar el camino del crecimiento mediante la promoción de la investigación científica y tecnológica, pero que en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCyT) 2020-2024, se indicó que en México existen dificultades para impulsar el desarrollo integral de las personas debido, entre otros factores, a la brecha de habilidades digitales y a la falta de promoción del desarrollo tecnológico del país.