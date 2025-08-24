Ciencia de datos, eje de la FUL

La Feria Universitaria del Libro (FUL), organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), llevará a cabo su edición 38 del 29 de agosto al 7 de septiembre, con República Checa como país invitado y “Ciencia de datos” como eje temático.

Esto fue informado en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, donde Octavio Castillo Acosta, rector de la UAEH, señaló que este encuentro se ha consolidado como un referente cultural, educativo y deportivo en la entidad, “no solo por la diversidad y la cantidad de las actividades, sino por su firme compromiso con el fomento a la lectura entre todos los sectores sociales”.

“Estamos cerca de cumplir 40 años de este esfuerzo, que inició en una de las plazas más importantes de la capital del estado. Ahora hemos trasladado esta feria a un recinto muy significativo para nosotros, el Polifórum Carlos Martínez Balmori, en la Ciudad del Conocimiento, porque queremos seguir fomentando la lectura, apoyar a la industria editorial y motivar a las personas a escribir”, dijo el rector.

Programa

En esta ocasión, la FUL contempla un total de 573 actividades distribuidas de la siguiente manera: 347 presentaciones editoriales, un Coloquio Académico, 96 dinámicas pensadas para FUL Niños, 13 presentaciones artísticas, la Venta Nocturna, el XI Encuentro de Libreros, las XV Jornadas Universitarias de Biblioteconomía, el XI Encuentro Universitario de Traductores, el XII Encuentro de Ilustradores IlustraFUL y el VII Encuentro de Poesía, además del Maratón de Lectura.

Por su parte, Radek Hovorka, jefe de misión adjunto y también consejero Político y Cultural de la Embajada de la República Checa en México, afirmó que “estamos muy agradecidos de participar como país invitado en la FUL, una acción que refuerza la amistad entre ambas naciones, que en 2025 celebran 103 años de relaciones diplomáticas”.

Por ello, compartirán su gastronomía, artesanías y cultura; además de tres exposiciones relacionadas con la numismática, monumentos históricos checos y una más titulada Mi cuerpo es mío. Presentará una propuesta pensada en especial para las juventudes, con el objetivo de dar a conocer nuevas voces checas.