Pese a los llamados a las autoridades desde enero a trabajar en una solución conjunta para evitar más daños, los museos de la calle Moneda del Centro Histórico de la Ciudad de México cerraron sus puertas por la coyuntura del Día Internacional de la Mujer, pero, a diferencia de otros años, esta vez tuvieron que cancelar actividades desde el miércoles, día en que amanecieron con las vallas que protegen al Palacio Nacional de las posibles manifestaciones.

Diferentes espacios culturales como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Ex Teresa Arte Actual, el Museo UNAM Hoy y la Casa de la Primera Imprenta de América tuvieron que cancelar sus actividades debido a que nadie le aviso a los encargados de los museos que el cierre sería el jueves.

Antonio Zirión, director de la Casa de la Primera Imprenta, declaró que no saben cuándo se retirarán las vallas, ya que el lunes se esperan más manifestaciones. Insiste en que no es un problema el cierre, sino que no existe comunicación entre la Autoridad del Centro Histórico y los museos, ni propuestas de solución para que los bloqueos afecten lo menos posible a este corredor cultural.

Este viernes, la calle Moneda estuvo vacía, ya que los policías solo dejaron pasar a trabajadores de los recintos. “Pedimos apoyo a la Autoridad del Centro Histórico, que se habían manifestado a apoyarnos, pero a la mera hora nada más guardan silencio”, dijo Zirión.